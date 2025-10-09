La conserva di funghi sottolio che ha fatto scattare l' allarme nazionale per botulino | un uomo è finito in rianimazione
Un uomo rientrato a Torino dalla Calabria è stato salvato dai medici dell'ospedale Martini dopo che aveva contratto un'infezione da botulino. Il paziente aveva mangiato una conserva di funghi sottolio fatta in casa.L'infezioneL'uomo, sulla quarantina, era rientrato dalla Calabria dove aveva fatto. 🔗 Leggi su Today.it
Caso di botulismo a Torino: uomo salvato all'ospedale Martini dopo avere mangiato una conserva di funghi sottolio fatta in casa - Decisiva la somministrazione tempestiva dell'antidoto, allarme per i suoi parenti che vivono in diverse regioni ... Da torinotoday.it
Funghi, scarole e carciofi sott'olio, 4 conserve ritirate dal commercio: «Contaminazione microbiologica» - L'avviso del Ministero della Salute questa volta riguarda una serie di conserve: scarole, funghi e carciofi sott'olio. Riporta msn.com