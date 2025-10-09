La confessione di Rasha su Omer al GF | È così uomo mi fa impazzire Il fatto che sia chiuso non mi spaventa

Sono passati pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello 2025 e sui social già impazzano le prime ship. Una di queste è quella tra Rasha Younes e Omer Elomari, che potrebbe presto trasformarsi in realtà. Le parole della 32enne: "Il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire, è così composto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

