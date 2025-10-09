La competenza fredda e violenta di Albanese contro chi ha il corpo segnato dalla storia

C’è un punto in cui il rigore analitico smette di essere strumento di conoscenza e diventa esercizio di esclusione. E’ sottile, ma è lì che la lucidità si converte in pulizia semantica, dove ogni p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La “competenza” fredda e violenta di Albanese contro chi ha il corpo segnato dalla storia

In questa notizia si parla di: competenza - fredda

Forza Italia Giovani Lombardia, Ninzoli e Pavese: “competenza e futuro al centro del nuovo percorso” - facebook.com Vai su Facebook

La “competenza” fredda e violenta di Albanese contro chi ha il corpo segnato dalla storia - La cittadinanza onoraria conferita alla relatrice Onu è un atto che premia non una carriera, ma una postura culturale che esclude il testimone e svuota la memoria. Scrive ilfoglio.it