La compagnia giovanile Cantiere di Illusioni porta in scena Sarto per signora di Georges Feydeau a Lanciano

Chietitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre, con doppio spettacolo alle ore 17 e alle ore 21, il Teatro Sala Mazzini di Lanciano accoglie nuovamente la compagnia giovanile Cantiere di Illusioni con la brillante commedia “Sarto per signora” di Georges Feydeau, per la regia dell’artista internazionale Oscar Strizzi.Dopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

