La commissione Segre snobba l’antisemitismo
Se per i ragazzi di Fratelli d’Italia che facevano il saluto romano si era scatenato un putiferio, per le devastazioni degli antagonisti non c’è stata la stessa fretta nel convocare l’organismo nato per indagare l’odio. Che funziona soltanto contro il pericolo «fascista». 🔗 Leggi su Laverita.info
Minacce anarchiche a Cerno e Capezzone, lettera di FdI a Segre: “Vanno ascoltati in Commissione”
La commissione Segre decide di sentire Cerno dopo la lettera anarchica
