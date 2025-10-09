La collezione Paolo Giovio e i ritratti senza tempo esposti per la prima volta in Pinacoteca
Nell'anno del Giubileo, la Pinacoteca civica di Como celebra uno dei suoi più illustri concittadini con una grande mostra dedicata a Paolo Giovio (1483–1552), umanista, vescovo, medico e storico, nonché ideatore della più ambiziosa galleria di ritratti del Rinascimento europeo.
Venezia 82, Paolo Sorrentino riceve il Premio Fondazione Mimmo Rotella alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia
Sabato 4 ottobre sono state inaugurate in Collezione due nuove mostre! PASSAGGI. Premio Paolo VI per l’arte contemporanea INIZIARE DALLA FINE. Paolo VI e la chiusura del Concilio Vaticano II Grazie a tutti coloro che sono venuti in Collezione! ? ? - facebook.com Vai su Facebook
