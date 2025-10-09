La classifica dei 50 migliori bar del mondo | qual è l'unico locale italiano in top 10

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il migliore bar del mondo del 2025 è di un italiano, anche se si trova dall'altra parte del mondo! Ma il nostro Paese è presente in classifica quattro volte: un locale è in top 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: classifica - migliori

Migliori episodi di anime di sempre, classifica

Armature di iron man più potenti nella storia marvel: classifica delle 20 migliori

Migliori episodi di squid game: la classifica dei 10 top di netflix

classifica 50 migliori barLa classifica dei 50 migliori bar del mondo: qual è l’unico locale italiano in top 10 - Il migliore bar del mondo del 2025 è di un italiano, anche se si trova dall'altra parte del mondo! Lo riporta fanpage.it

classifica 50 migliori bar50 Best: il miglior bar del mondo parla italiano, ma è a Hong Kong - Bar Leone, creato dal bartender romano Lorenzo Antinori, conquista la vetta dei World’s 50 Best Bars 2025 con la sua filosofia dei “cocktail popolari” nati nei vicoli di Roma e serviti nel cuore di Ho ... Come scrive italiaatavola.net

Cerca Video su questo argomento: Classifica 50 Migliori Bar