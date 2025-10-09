La Classica-Monumento più dura Quasi 5mila metri di dislivello | Qui vincono soltanto i campioni

Ah, la classica delle foglie morte. L’ultima Monumento prima del “letargo“ autunnale. Una gara unica. E colui che da anni ne traccia le rotte, Mauro Vegni, di recente ha spiegato così il perché. "Al Giro di Lombardia può vincere soltanto un grande corridore, con il suo percorso molto duro". Poi, il paragone con l’altra Classica che si corre in Italia, la Milano-Sanremo. "Lì contano gli ultimi 20 chilometri e può imporsi chiunque. Il fascino è differente, ma sono entrambe gare bellissime". E allora, occhi puntati sul Giro di Lombardia. Se il percorso della corsa è cambiato molte volte nel corso degli anni, il suo simbolo continua a rimanere il Ghisallo, luogo di pellegrinaggio sacro e profano, una salita – dura ma non durissima – che parte da Bellagio per arrivare all’omonima chiesetta della Madonna del Ghisallo, protettrice dei ciclisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

