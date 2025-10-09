La classe terza D dell’Istituto Comprensivo Vasari scopre il cuore della Protezione Civile
La classe terza D dell’Istituto Comprensivo Vasari ha partecipato all’Open Day della Protezione Civile provinciale, in occasione della Settimana della Protezione Civile, vivendo un’esperienza unica di apprendimento sul campo. Dalle 9:00 alle 18:00, gli studenti hanno osservato da vicino le attività di pianificazione e gestione delle emergenze, incontrando Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118, Guardia di Finanza e volontari. L’iniziativa ha permesso di comprendere l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini e il ruolo fondamentale di chi lavora quotidianamente per la sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: classe - terza
Immissioni in ruolo docenti 2025/26, suddivisione per classe di concorso in ogni regione [terza RETTIFICA SICILIA]
?Momento di riflessione e partecipazione per la classe Terza Sala - Bar, che lunedì 4 Novembre ha rappresentato la alle celebrazioni per la '` che si sono tenute in citt - facebook.com Vai su Facebook