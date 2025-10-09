La Cina vara una nuova stretta alle esportazioni di terre rare

La mossa è una risposta alla richiesta di legislatori statunitensi di allargare il bando della vendita di macchinari per la produzione di chip alle aziende cinesi. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La Cina vara una nuova stretta alle esportazioni di terre rare

In questa notizia si parla di: cina - vara

Usa, l’amministrazione Trump vara #dazi al 107% contro la #pasta italiana. Fatti, numeri e scenari. L'articolo di Italia Oggi tratto dalla rassegna stampa di Liturri - facebook.com Vai su Facebook

Terre rare, la Cina blocca i metalli preziosi: nuova stretta su esportazioni e tecnologia. Tremano Usa e Ue - Pechino introduce il divieto di esportazione senza licenza su tecnologie per estrazione, riciclo e produzione. Riporta affaritaliani.it

Cina, Slovacchia sostiene l'Iniziativa di governance di Xi - La Slovacchia, un Paese Ue e della Nato, "sostiene i principi fondamentali dell' Iniziativa di governance globale proposta dal presidente Xi Jinping ed è disposta a mantenere una stretta comunicazione ... Secondo ansa.it