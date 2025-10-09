La Corte di Cassazione torna a esprimersi sul tema autovelox. Questa volta la Suprema Corte ha invitato il Comune di Ventimiglia a rinunciare ai ricorsi che aveva presentato contro le sentenze del tribunale di Imperia che annullavano i verbali scattati per via di un autovelox in località Porra. L a Cassazione aveva già stabilito che le multe non sono valide se le apparecchiature utilizzate per misurare la velocità non sono omologate, anche se autorizzate dal ministero delle Infrastrutture. E, nonostante il censimento in corso degli apparecchi ordinato dal ministero, una regolamentazione puntuale sui velox non è ancora stata fatta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Cassazione ribadisce: "Multe non valide con autovelox non omologati". Poi l'invito a Ventimiglia: "Rinunci ai ricorsi"