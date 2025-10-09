La carta d' identità cartacea va in pensione | dal 2026 non sarà più valida per viaggiare all' estero

Leccotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corsa al rinnovo. A partire dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee italiane non potranno più essere utilizzate per viaggiare all'estero, anche se ancora in corso di validità. Anche i lecchesi dovranno adeguarsi a questa novità introdotta dal regolamento europeo del 2019, che impone nuovi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carta - identit

carta d identit224 cartaceaAddio al documento d’identità cartaceo: la scadenza che molti ignorano - Dal 3 agosto 2026 le vecchie carte non saranno più valide per l’espatrio, anche se non scadute: per evitare problemi il Viminale consiglia di prenotare per tempo il passaggio alla carta elettronica ... Da unionesarda.it

Comune di Busca: necessario sostituire le carte d'identità cartacee di cui cessa la validità - Il Comune di Busca informa che nei prossimi mesi sarà necessario sostituire progressivamente le carte d’identità cartacee con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). targatocn.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Carta D Identit224 Cartacea