La carta d' identità cartacea va in pensione | dal 2026 non sarà più valida per viaggiare all' estero
Corsa al rinnovo. A partire dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee italiane non potranno più essere utilizzate per viaggiare all'estero, anche se ancora in corso di validità. Anche i lecchesi dovranno adeguarsi a questa novità introdotta dal regolamento europeo del 2019, che impone nuovi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
CAMPAGNA DI SOSTITUZIONE CARTA IDENTITÀ CARTACEA PER CESSATA VALIDITÀ Dal 3 agosto 2026, per i cittadini italiani la carta di identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio, anche se ancora in corso di validità, come previsto dal Regolam - facebook.com Vai su Facebook
Addio al documento d’identità cartaceo: la scadenza che molti ignorano - Dal 3 agosto 2026 le vecchie carte non saranno più valide per l’espatrio, anche se non scadute: per evitare problemi il Viminale consiglia di prenotare per tempo il passaggio alla carta elettronica ... Da unionesarda.it
Comune di Busca: necessario sostituire le carte d'identità cartacee di cui cessa la validità - Il Comune di Busca informa che nei prossimi mesi sarà necessario sostituire progressivamente le carte d’identità cartacee con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). targatocn.it scrive