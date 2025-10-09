La carenza di informazioni è un’altra pena

Gabriele Moroni Sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano abbiamo vissuto diversi eventi che hanno comportato pesanti disservizi. Si è iniziato con i disservizi legati alla riapertura della tratta da Lecco a Tirano, poi con l’alluvione nella tratta Monza-Arcore, infine con il masso finito prima sulla ferrovia, poi sulla SS36. Quello che vorrei rilevare è la grave carenza di informazioni, nonché la loro estrema genericità, che vengono fornite all’utente in queste situazioni. In particolare, occorre constatare la sostanziale incapacità, da parte degli Enti preposti, di coordinarsi tra loro perché vengano fornite prontamente ed efficacemente le informazioni necessarie a orientare gli utenti su come proseguire il proprio viaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it