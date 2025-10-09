La canzone d’autore protagonista all’ora di pranzo con il concerto dei Musici di Francesco Guccini

Domenica allo Spirito di Vigarano Mainarda è in programma con un matinèe l’apertura della rassegna 'Tutte le Direzioni in Fall & Wintertime' organizzata dal Gruppo dei 10. Protagonisti del concerto all’ora di pranzo sono I Musici di Francesco Guccini ovvero Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini (chitarra. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

