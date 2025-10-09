La Camera scuda il governo sul caso Almasri Nordio attacca le toghe ed è scontro con l' Anm

Ilfoglio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passeggiando verso l’ingresso dell’Aula della Camera, a inizio mattinata, alcuni deputati non avevano nascosto il timore di un colpo di scena (“Oggi siamo sulle montagne russe”, il sussurro di un o. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la camera scuda il governo sul caso almasri nordio attacca le toghe ed 232 scontro con l anm

© Ilfoglio.it - La Camera scuda il governo sul caso Almasri. Nordio attacca le toghe ed è scontro con l'Anm

In questa notizia si parla di: camera - scuda

camera scuda governo casoCaso Almasri, la Camera salva Nordio, Piantedosi e Mantovano - La premier Giorgia Meloni, presente in Aula per il voto, ha lasciato l’emiciclo subito dopo l’esito, ... Secondo unionesarda.it

La Camera salva il governo sul caso Almasri: negata l'autorizzazione a procedere sui ministri - La maggioranza fa quadrato e vota compatta a favore di Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Camera Scuda Governo Caso