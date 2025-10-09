La Camera salva il governo sul caso Almasri | negata l' autorizzazione a procedere sui ministri

Today.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul caso Almasri il governo Meloni si salva. L'aula della Camera ha respinto con una larga maggioranza la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda del generale libico accusato di crimini. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camera - salva

La Camera approva la norma che evita il taglio dei consiglieri regionali: "Salva la rappresentanza in Puglia"

Camilluccia, le vespe invadono la camera di una 95enne: salva grazie alla colf

camera salva governo casoLa Camera dice no. Nordio, Piantedosi e Mantovano non andranno a processo per il caso Almasri - ha votato "no" al processo per i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso Almasri. Riporta huffingtonpost.it

camera salva governo casoIl governo si salva sul caso Almasri: negata l'autorizzazione a procedere sui ministri - Il Pd: "Salvacondotto per garantire l'impunità" ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Camera Salva Governo Caso