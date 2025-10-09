La Camera salva il governo sul caso Almasri | negata l' autorizzazione a procedere sui ministri

Sul caso Almasri il governo Meloni si salva. L'aula della Camera ha respinto con una larga maggioranza la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda del generale libico accusato di crimini. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: camera - salva

