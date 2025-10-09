La Camera dice no al processo per Nordio Piantedosi e Mantovano Voti anche dall’opposizione

La fine di un incubo. La Camera ha negato l’autorizzazione a procedere per i ministri Carlo Nordio e Matteo Pinatedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per il caso Almarsi. Su 363 presenti per il Guardasigilli la proposta di diniego è stata approvata con 251 sì e 117 no. Per il titolare del Viminale i favorevoli sono stati 256 i contrari 106. Per Mantovano infine 252 favorevoli e 112 contrari, su 366 presenti. Almasri, la Camera dice no all’autorizzazione a procedere. I banchi della maggioranza e del governo hanno salutato l’esito della votazione con un lungo applauso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

