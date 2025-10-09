La Camera di Commercio lancia il corso di cybersecurity dedicato alle aziende

Novaratoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 si sono verificati oltre 3.500 incidenti informatici (Rapporto Clusit 2025), di cui più della metà di alta gravità: per aiutare le aziende ad affrontare questa problematica sempre più frequente la Camera di Commercio, in collaborazione con Fondazione Piemonte Innova, propone il percorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

