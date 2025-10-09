La Calabria non è più la Cenerentola del vino Per Tenuta del Travale la Sila può diventare la nuova Etna

Gamberorosso.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rinascita della viticoltura calabrese nel racconto di Matilde e Nicola Piluso, proprietari di una delle migliori cantine della regione. L'obiettivo? Creare un brand come quello etneo anche attorno alla Sila. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

