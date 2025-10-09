La Calabria non è più la Cenerentola del vino Per Tenuta del Travale la Sila può diventare la nuova Etna
La rinascita della viticoltura calabrese nel racconto di Matilde e Nicola Piluso, proprietari di una delle migliori cantine della regione. L'obiettivo? Creare un brand come quello etneo anche attorno alla Sila. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: calabria - cenerentola
ELEZIONI | Castelli felice: "Risultato Occhiuto importante". Ma Sud chiama Nord in Calabria prende lo 0,20%. https://gazzettadelsud.it/?p=2110574 - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr. Per la Calabria l’opportunità di trasformarsi da cenerentola a modello. Le riflessioni al convegno Federsanità-Siss - costruzione e di innovazione dei servizi di cura avviata, che potrà contare anche sulle risorse messo in campo con il Pnrr, dovrà puntare non solo sulla costruzione di nuove strutture e ... Come scrive quotidianosanita.it