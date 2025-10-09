La Bergamo-Treviglio davanti casa e bottega In bilico il nostro futuro
L’AUTOSTRADA. Nel 2024 Debora e Luca hanno lasciato il posto fisso per aprire uno spaccio nell’azienda agricola di famiglia, a Pontirolo: «Ora ci portano via i campi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
bergamo - treviglio
Autostrada Bergamo-Treviglio, scavi di terra per 5 milioni di metri cubi
«Luci sulla Palestina», serata di presidi agli ospedali di Bergamo, Seriate e Treviglio - Video
La ribellione contro l’autostrada, nessuno vuole la Bergamo-Treviglio: “Devasterà l’ambiente”
Negli ospedali di Bergamo, Treviglio e Seriate l'iniziativa «Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza», in programma nella serata del 2 ottobre e promossa da un coordinamento di medici, infermieri e cittadini. Qui sono stati letti i nomi dei colleghi che hanno
Bergamo-Treviglio, il fronte comune del "no" degli ex candidati dem
Treviglio, l'agenzia immobiliare presa a martellate. «Per la mia caparra» - È successo nella prima serata di lunedì nel cuore di via Roma, la strada dello shopping di Treviglio.
Incidente Treviglio: si ferma a rispondere al cellulare, ragazzo di 17 anni investito da un'auto - L'incidente è avvenuto all'incrocio tra il rettilineo di Castel Cerreto e la provinciale per Pontirolo