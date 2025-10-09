La Bergamo-Treviglio davanti casa e bottega In bilico il nostro futuro

L’AUTOSTRADA. Nel 2024 Debora e Luca hanno lasciato il posto fisso per aprire uno spaccio nell’azienda agricola di famiglia, a Pontirolo: «Ora ci portano via i campi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

