La Bce prepara la valuta digitale per difendere i pagamenti dall’instabilità globale

La leadership politica dell’Unione europea, a cominciare dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, si è, purtroppo, sottomessa alle mattane economiche, sui dazi e molto altro, del presidente americano Donald Trump. Sembra che, invece, la Banca centrale europea stia assumendo un ruolo di confronto più deciso. Non è sorprendente, poiché i banchieri e gli economisti possono, se vogliono, comprendere meglio gli effetti di determinate politiche. Tra gli interventi più incisivi vi sono quelli dell’italiano Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce. Lo scontro è sul ruolo chiave delle infrastrutture dei pagamenti e dei mercati finanziari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

