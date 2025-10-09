La banda dello specchietto torna a colpire | via il Patek Philippe da 50mila euro dal polso di un 57enne il blitz in piazza Durante

Milano, 9 ottobre 2025 –  Il colpo allo specchietto. Il primo scooter che si allontana. Il conducente abbassa il finestrino per rimettere a posto il retrovisore. Il secondo motorino con due uomini in sella si affianca alla portiera anteriore sinistra dell'auto. È in quel momento che l'automobilista, un imprenditore cinquantasettenne originario di Bergamo, viene depredato del suo Patek Philippe da 50mila euro. Il furto con strappo è avvenuto alle 19 di mercoledì 8 ottobre in piazza Durante, a due passi da piazzale Loreto: il derubato ha presentato denuncia alla polizia.   Il Patek Philippe è di un turista tedesco residente in Svizzera, preso di mira mentre passeggiava in corso Matteotti Ma i due “sospetti“ erano nel frattempo stati notati dai poliziotti La tecnica dello specchietto  . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

