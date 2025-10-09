Kris Jenner è diventata bionda

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la figlia Kim fa le prove con il taglio pixie (pare sia stata una parrucca) la mamma prende le distanze e tinge i capelli di biondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kris jenner 232 diventata bionda

© Vanityfair.it - Kris Jenner è diventata bionda

In questa notizia si parla di: kris - jenner

Kris Jenner: «Ho deciso di fare questo lifting facciale perché volevo essere la versione migliore di me stessa e questo mi rende felice»

Facelift: tutte lo vogliono e il merito va (anche) al coming out di Kris Jenner. Differenze tra la tecnica SMAS e deep plane

Durante la Paris Fashion Week, Kim Kardashian sorprende tutti con un taglio castano nero cortissimo ispirato a Kris Jenner

Cerca Video su questo argomento: Kris Jenner 232 Diventata