Krasznahorkai | la letteratura esiste per sé e infonde speranza

Milano, 9 ott. (askanews) – “Sono molto contento di aver ricevuto il Premio Nobel, soprattutto perché questo premio dimostra che la letteratura esiste di per sé, al di là di tutte le aspettative non letterarie, e che viene ancora letta. E a quelli che la leggono infonde una certa speranza nel fatto che la bellezza, la nobiltà e il sublime ancora esistono in sé e per sé. Può dare speranza anche a coloro nei quali la vita è viva appena. Fiducia – anche se sembra che non ve ne sia ragione”. Questo il messaggio che lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai, oggi insignito del Nobel dall’Accademia di Stoccolma, ha rilasciato ai suoi editori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
