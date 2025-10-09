Kovacevic sta con Tudor | Igor leader nato il gruppo lo segue ma ci vuole tempo la stagione è appena cominciata Su Yildiz e miei anni alla Juve dico…

Kovacevic, ex attaccante della Juve, ha speso belle parole per l’attuale tecnico bianconero, Igor Tudor, e non solo: le dichiarazioni. Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus tra il 1999 e il 2001, oggi figura chiave nell’organigramma dell’Olympiacos come uomo mercato, conserva un legame indissolubile con i colori bianconeri. Nonostante la sua attuale posizione dirigenziale, il ricordo degli anni a Torino lo emoziona ancora, rievocando un periodo in cui si è fatto valere in un reparto offensivo stellare, sgomitando con campioni del calibro di Del Piero, Inzaghi e Trezeguet. Un’esperienza che gli ha lasciato splendidi ricordi e una profonda comprensione della mentalità vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kovacevic sta con Tudor: «Igor leader nato, il gruppo lo segue ma ci vuole tempo, la stagione è appena cominciata. Su Yildiz e miei anni alla Juve dico…»

Kovacevic dice tutto: «Tudor è una bella persona: schietta, sincera, leale. Un grandissimo uomo spogliatoio, un leader nato. La mia Juve…»

