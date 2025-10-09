Koopmeiners titolare in Malta Olanda? La scelta ufficiale di Koeman sul centrocampista della Juve | tutti i dettagli

Koopmeiners titolare in Malta Olanda? Tutti gli aggiornamenti sull’impiego del centrocampista della Juve. Un’altra panchina, un altro segnale di un momento a dir poco complicato. Teun Koopmeiners non riesce a ritrovare il sorriso neanche in Nazionale. Il centrocampista della Juventus, convocato in extremis dall’ Olanda per le sfide di qualificazione al Mondiale, partirà dalla panchina nella partita di questa sera contro Malta. Una decisione, quella del CT Ronald Koeman, che fa rumore, specialmente considerando il livello non irresistibile dell’avversario. Per il centrocampista olandese, classe 1998, questa esclusione è la fotografia perfetta del suo periodo di appannamento, iniziato con la maglia della Juve e che ora prosegue anche con la selezione Orange. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners titolare in Malta Olanda? La scelta ufficiale di Koeman sul centrocampista della Juve: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: koopmeiners - titolare

Koopmeiners titolare in Juve Reggiana? Segnale chiaro da parte di Tudor, la scelta del tecnico bianconero per il test odierno

Koopmeiners Juve, cambio di programma per l’olandese: Tudor lo promuove titolare dal 1?, ecco in quale ruolo giocherà!

Koopmeiners titolare in Juve Parma? L’ultimo test con l’Atalanta ha stravolto le gerarchie a centrocampo: a cosa pensa adesso Tudor

#Koopmeiners di nuovo titolare? Le ultimissime di formazione - X Vai su X

Cinque pareggi consecutivi 2 punti in due partite di Champions Attacco nullo Koopmeiners ancora titolare Rotto Cabal Difesa che non difende Igor Tudor da Spalato - facebook.com Vai su Facebook

Koopmeiners dimenticato dall'Olanda... E in panchina senza Thuram - Perché ieri non è stato incluso nei convocati della nazionale olandese, preferendo anche chi, come Donyell Malen, non è ... Si legge su tuttojuve.com

Koopmeiners, cambio di programma: convocato dall'Olanda al posto di Timber, il motivo - La Nazionale olandese, su stretta decisione del commissario tecnico Ronald Koeman, ha rivisto all'ultimo la lista. Lo riporta tuttomercatoweb.com