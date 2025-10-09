Koopmeiners fuori dai radar anche con l’Olanda | Koeman lo lascia in panchina per tutta la partita contro Malta Ecco come è andata
Koopmeiners fuori dai radar anche con l’Olanda: come è andata la partita degli orange contro Malta. La sosta per le nazionali, che doveva essere una boccata d’ossigeno, si sta trasformando in un’altra delusione per Teun Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus, convocato in extremis dall’Olanda, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella partita di qualificazione mondiale vinta per 4-0 contro Malta. Una scelta, quella del CT Ronald Koeman, che la dice lunga sul difficile momento che sta attraversando il giocatore. Nonostante il risultato fosse ampiamente al sicuro e la partita in totale controllo, l’allenatore ha preferito non concedergli neanche uno spezzone di gara, effettuando altre scelte per le sue sostituzioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: koopmeiners - fuori
Koopmeiners titolare in Juve Borussia Dortmund! Scelta a sorpresa: ecco chi resta fuori nella formazione iniziale del match di Champions League
Dov'è Koopmeiners? Leader fuori, fantasma in campo: ogni gol è costato alla Juve 3,2 milioni
Juve Atalanta, focus a centrocampo: chi resta fuori tra Locatelli, Thuram e Koopmeiners. La scelta di Tudor va in questa direzione, gli aggiornamenti
Koopmeiners fuori dall’Olanda, anzi no! Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/8BpJ42d https://buff.ly/3m56nJU - X Vai su X
#Koopmeiners fuori dall’#Olanda, tra flop #Juve e nazionale è crisi buff.ly/3m56nJU Tutti i dettagli su barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: buff.ly/8BpJ42d - facebook.com Vai su Facebook
Koopmeiners in tribuna con l’Olanda. Koeman lo esclude dai convocati: il motivo - L'Olanda scenderà in campo questa sera alle 20:45 a Rotterdam per la sfida di qualificazione al prossimo Mondiale contro la Polonia. Lo riporta tuttosport.com
Koopmeiners, è ancora crisi: la Juve ci punta, ma con l'Olanda... - Non è bastata la fiducia praticamente incondizionata che Igor Tudor gli ha riservato fin dal suo ... corrieredellosport.it scrive