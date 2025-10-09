Koopmeiners fuori dai radar anche con l’Olanda | Koeman lo lascia in panchina per tutta la partita contro Malta Ecco come è andata

Koopmeiners fuori dai radar anche con l’Olanda: come è andata la partita degli orange contro Malta. La sosta per le nazionali, che doveva essere una boccata d’ossigeno, si sta trasformando in un’altra delusione per Teun Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus, convocato in extremis dall’Olanda, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella partita di qualificazione mondiale vinta per 4-0 contro Malta. Una scelta, quella del CT Ronald Koeman, che la dice lunga sul difficile momento che sta attraversando il giocatore. Nonostante il risultato fosse ampiamente al sicuro e la partita in totale controllo, l’allenatore ha preferito non concedergli neanche uno spezzone di gara, effettuando altre scelte per le sue sostituzioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

