Konsumer Italia e il progetto per prevenire e curare le dipendenze patologiche

Tg24.sky.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non Dipendo, Scelgo!” è un progetto continuo di ascolto a supporto ideato nel 2019 e promosso da Konsumer Italia - associazione di promozione sociale - rivolto a chi vuole uscire da una dipendenza, a chi vuole prevenirla o a chi vuole aiutare un proprio familiare o amico ad uscirne. Trasformare il divertimento in patologia distrugge la vita di migliaia e migliaia di persone, per questo, l'associazione con il progetto che ha il suo quartier generale in una villa di Roma sequestrata alla mafia, rafforza la sua presenza sul territorio. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

