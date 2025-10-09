Knives Out 4 Rian Johnson | Non ho idee ma finché io e Daniel Craig ci divertiremo andremo avanti

Dal red carpet del BFI London Film Festival Rian Johnson non dice no a un ipotetico Knives Out 4, ma solo col ritorno della star Daniel Craig. Wake Up Dead Man - Knives Out, terzo capitolo del franchise di Rian Johnson, ha inaugurato poche ore fa il BFI London Film Festival alla presenza del cast quasi al completo, capitanato da Daniel Craig. E mentre scatta il conto alla rovescia per l'arrivo del film in sale e poi in streaming su Netflix a partire dal 26 novembre, inevitabile chiedersi se la serie whodonit proseguirà con un Knives Out 4. "Non ho niente. Se avete qualche idea, ditemela" ha detto il regista sorridendo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

