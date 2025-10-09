Knives Out 4 | Rian Johnson aggiorna sullo stato del prossimo capitolo
Rian Johnson ha fornito un aggiornamento sincero e piuttosto deludente sulla possibilità di un Knives Out 4, in vista dell’uscita di Wake Up Dead Man – Knives Out. Dal suo debutto nel 2019, quello di Knives Out è diventato uno dei franchise originali di maggior successo del cinema moderno, con Daniel Craig protagonista della serie poliziesca nei panni del detective Benoit Blanc. Parlando ora con The Hollywood Reporter al BFI London Film Festival, Johnson ha rivelato che Knives Out 4 non è ancora in fase di sviluppo. Il regista ha ammesso di non avere idea di quale potrebbe essere il prossimo capitolo della serie gialla. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
