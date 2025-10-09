Klasnic | Al Werder mi imbottivano di antidolorifici ho subito tre trapianti e rischio di morire

Ilnapolista.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Klasnic, l’ex giocatore croato tra gli “eroi” dello storico titolo di Bundesliga del Werder Brema nel 2004 vive in un inferno: sta malissimo, per colpa dell’assunzione massiccia di farmaci molto forti durante la sua carriera in Germania.  “Nessuna somma di denaro potrà mai rimettermi in salute. Ho subito tre trapianti; non so quanto ancora vivrò. Devo solo essere grato di essere ancora vivo, anche se devo prendere farmaci per sopravvivere”, ha detto in un documentario trasmesso dalla tv tedesca. “ È difficile smettere di prendere farmaci quando vuoi gareggiare. Non credo che nessuno sport professionistico possa sopravvivere senza antidolorifici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

klasnic al werder mi imbottivano di antidolorifici ho subito tre trapianti e rischio di morire

© Ilnapolista.it - Klasnic: «Al Werder mi imbottivano di antidolorifici, ho subito tre trapianti e rischio di morire»

In questa notizia si parla di: klasnic - werder

klasnic werder imbottivano antidolorificiKlasnic: «Al Werder mi imbottivano di antidolorifici, ho subito tre trapianti e rischio di morire» - "Credo che nessuno sport professionistico possa sopravvivere senza antidolorifici. Segnala ilnapolista.it

Klasnic denuncia il Werder Brema - Il croato del Nantes Ivan Klasnic ha citato come testimoni 64 membri del suo ex club, il Werder, nel processo contro lo staff medico tedesco. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Klasnic Werder Imbottivano Antidolorifici