Klasnic | Al Werder mi imbottivano di antidolorifici ho subito tre trapianti e rischio di morire

Ivan Klasnic, l’ex giocatore croato tra gli “eroi” dello storico titolo di Bundesliga del Werder Brema nel 2004 vive in un inferno: sta malissimo, per colpa dell’assunzione massiccia di farmaci molto forti durante la sua carriera in Germania. “Nessuna somma di denaro potrà mai rimettermi in salute. Ho subito tre trapianti; non so quanto ancora vivrò. Devo solo essere grato di essere ancora vivo, anche se devo prendere farmaci per sopravvivere”, ha detto in un documentario trasmesso dalla tv tedesca. “ È difficile smettere di prendere farmaci quando vuoi gareggiare. Non credo che nessuno sport professionistico possa sopravvivere senza antidolorifici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

