Kings League che colpo! Bobo Vieri è un nuovo presidente farà coppia con… L’annuncio ufficiale che scatena i social – FOTO

9 ott 2025

Kings League, Vieri co-presidente, l’annuncio ufficiale su Instagram. La foto pubblicata dalla competizione sui social. Un altro nome leggendario si unisce alla Kings League. L’ex attaccante dell’ Inter e della Nazionale, Christian “Bobo” Vieri, è stato annunciato come nuovo co-presidente della squadra D-Power, dove affiancherà la conduttrice Diletta Leotta. Un colpo da novanta che alza ulteriormente il livello di carisma e popolarità del format ideato da Gerard Piqué. L’annuncio ufficiale è arrivato con un post sui canali social della Kings League Italy, che ha dato il benvenuto a uno dei centravanti più iconici della storia del calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

