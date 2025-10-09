Kimi Antonelli e una tendenza poco edificante | i numeri del flop del pilota Mercedes in Europa
Kimi Antonelli sembra sentirsi a casa solo fuori dall'Europa: quasi tutti i punti del pilota della Mercedes, per il Mondiale, arrivano da gare lontane dal continente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: kimi - antonelli
Kimi Antonelli: «La F1 è un mare pieno di squali, è un attimo essere mangiato»
Kimi Antonelli: “La mia fidanzata Eliska capisce i sacrifici, ma per vivere assieme è presto”
F1: in Canada vince Russell. L'italiano Kimi Antonelli è terzo
Kimi Antonelli ha lasciato Marina Bay con sensazioni contrastanti: da un lato la soddisfazione per il rendimento della squadra che ha portato George Russell alla vittoria, dall’altro il rammarico personale per un risultato che, secondo lui, non sfrutta tutto il poten - facebook.com Vai su Facebook
Kimi Antonelli dopo Singapore: "Non sono stato lucido, la prima fila era fattibile". VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SingaporeGP #Antonelli #Mercedes - X Vai su X
Kimi Antonelli e una tendenza poco edificante: i numeri del flop del pilota Mercedes in Europa - Kimi Antonelli sembra sentirsi a casa solo fuori dall'Europa: quasi tutti i punti del pilota della Mercedes, per il Mondiale, arrivano da gare lontane ... Si legge su fanpage.it
Kimi Antonelli stroncato da Villeneuve: “Tutti in F1 sanno cosa succede a Zandvoort in quel punto” - Dopo un avvio brillantissimo Kimi Antonelli sta pagando l'inesperienza in questa sua prima stagione in Formula 1. Riporta fanpage.it