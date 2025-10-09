Kazakistan Putin ammette a Aliyev responsabilità per il disastro aereo azero

Gli Stati Uniti lo avevano detto: dietro lo schianto dell’aereo dell’Azerbaigian Airlines precipitato in Kazakistan lo scorso 25 dicembre c’era lo zampino della Russia. Insomma, dopo mesi di crisi diplomatica, la verità sembra essere finalmente venuta a galla. Vladimir Putin ha incontrato il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, a margine dei vertici della Csi e Russia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kazakistan, Putin ammette a Aliyev responsabilità per il disastro aereo azero

In questa notizia si parla di: kazakistan - putin

Disastro aereo in Kazakhstan: Putin ammette le responsabilità della Russia - X Vai su X

"C'è una grande amicizia che lega Kazakistan e Italia", ha detto il capo dello Stato nel corso del colloquio con il presidente kazako Tokayev, durante la visita ufficiale nel Paese - facebook.com Vai su Facebook

Putin ammette: l'aereo azero fu colpito dai detriti di missili russi - Il presidente russo Vladimir Putin, durante l'incontro odierno con il presidente azero Ilham Aliyev, ha ammesso che detriti di missili russi hanno colpito un aereo ... Secondo libero.it

Aereo precipitato in Kazakistan, Putin ammette le responsabilità: «L'incidente provocato da due missili russi» - Il presidente russo Vladimir Putin, incontrando oggi a Dushanbe il suo omologo azero Ilham Aliyev, ha ammesso che due missili della contraerea russa ... Si legge su msn.com