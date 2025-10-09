Kazakistan Putin ammette a Aliyev responsabilità per il disastro aereo azero

Gli Stati Uniti lo avevano detto: dietro lo schianto dell’aereo dell’Azerbaigian Airlines precipitato in Kazakistan lo scorso 25 dicembre c’era lo zampino della Russia. Insomma, dopo mesi di crisi diplomatica, la verità sembra essere finalmente venuta a galla. Vladimir Putin ha incontrato il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, a margine dei vertici della Csi e Russia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

