Il 24 maggio 1973, nel cuore del Missouri, la NWA cambiò volto. Quel giorno, Harley Race strappò il titolo a Dory Funk Jr., e non fu soltanto l’ennesima transizione di potere sul ring. Fu la collisione di due mondi, di due filosofie, di due Americhe diverse che, per qualche ora, si incontrarono e si scontrarono sotto le luci dell’arena. Il crepuscolo di Dory Funk Jr.. Per quattro anni, Dory Funk Jr. aveva regnato come un campione di pazienza e rituale. I suoi match non erano spettacoli rapidi, ma viaggi lenti, dilatati, che spesso superavano l’ora di durata. Ogni presa, ogni ribaltamento, ogni scivolamento sul tappeto era parte di una trama che si costruiva lentamente, come il giorno che avanza nelle praterie del Texas. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #13 “Harley Race batte Dory Funk Jr.”