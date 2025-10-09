Katia Ricciarelli guida Intermezzo Showcase 2025 alla Festa del Cinema di Roma
Katia Ricciarelli sarà il cuore pulsante di un incontro che unisce sguardi diversi e generazioni creative. L’Intermezzo Showcase 2025 racconta un’indipendenza che cresce, nutrendosi di cinema, teatro e formati digitali. Un passaggio di testimone che parla di futuro, a partire da Roma, dove le storie trovano nuova voce e nuovi interlocutori. L’appuntamento alla Festa del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: katia - ricciarelli
A Vignola torna Etra Festival con Gianmarco Tognazzi, Katia Ricciarelli ed Ettore Bassi
‘Lirica al Teatro Romano’, domani l’apertura con Katia Ricciarelli: ingresso gratuito
Una diva senza tempo: Katia Ricciarelli nella notte lirica di Benevento
Katia Ricciarelli contro le superstizioni: «Non ci sono opere che portano sfortuna, non le canta chi non le sa cantare» - facebook.com Vai su Facebook
Katia Ricciarelli a Verissimo: "Pippo mi ha nascosto la verità su suo figlio Alex. A Magalli darei una sberla" - X Vai su X
Katia Ricciarelli sul testamento di Pippo Baudo: "Ingiusto, la segretaria ha ottenuto tanto quanto i figli" - In una lunga intervista al Messaggero ha espresso dispiacere per essere stata tenuta all'oscuro della ... Secondo gazzetta.it
Katia Ricciarelli, le tappe dell'amore con Pippo Baudo: il matrimonio, il figlio perso, la rottura, la polemica con Dina Minna sull'eredità - Katia Ricciarelli è una delle protagoniste della nuova edizione di Verissimo nel salottino di Silvia Toffanin. Si legge su ilgazzettino.it