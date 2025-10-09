Kate Middleton non lascia nulla al caso, nemmeno quando si tratta del brand da indossare in un determinato giorno o evento. Così eccola sfoggiare un tailleur pantaloni verde olive, creato da Victoria Beckham, proprio mentre Netflix sta lanciando la serie della stilista, ex Spice Girl. Ma procediamo con ordine. Kate Middleton, tra i bambini ad Oxford. Kate Middleton ha incontrato le famiglie e i volontari dell’organizzazione no-profit Home-Start a Oxford. La visita era stata annunciata senza troppo preavviso e l’effetto sorpresa non è mancato, anche perché la Principessa del Galles era semplicemente raggiante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton va in missione col tailleur verde di Victoria Beckham