Kate Middleton i cambiamenti imposti da William a lei e ai figli

Kate Middleton si sta preparando a grandi cambiamenti, imposto da suo marito. William sta pianificando il suo futuro da Re e quello di suo figlio George, modificando radicalmente tradizioni e stili di vita. Kate Middleton, William stravolge il protocollo. Kate Middleton si adegua ai piani di William che sta già gettando le basi del suo regno e preparando il terreno a suo figlio ed erede, George. La coppia non si preoccupa semplicemente dell’educazione dei suoi tre bambini, imponendo regole severe come il divieto del cellulare, ma anche di lasciare una Monarchia moderna e snella al primogenito. William ha le idee chiare sui cambiamenti che vanno attuati per svecchiare la Corona. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, i cambiamenti imposti da William a lei e ai figli

In questa notizia si parla di: kate - middleton

Kate Middleton, lo skipper che ha perso la testa per lei

Kate Middleton alla finale di Wimbledon, gesto da ‘gentleman’ di McConaughey

Kate Middleton, la verità e l’imbarazzo dietro la dichiarazione d’amore

Da Kate Middleton alla regina Letizia, dalla principessa Charlène a Vittoria di Svezia: 33 confronti di stile quando le royal scelgono lo stesso look - facebook.com Vai su Facebook

#HarryPotter, il Principe William, Kate Middleton e i figli sul set - X Vai su X

Kate Middleton, cambio look con la nuova stylist: cosa c’è di diverso - Dopo la diagnosi tumorale la vita di Kate è cambiata radicalmente e lo stesso dicasi per il suo look: ecco cosa sta succedendo ... Riporta dilei.it

Kate Middleton ha una nuova stylist? Il segreto del suo cambio look - Sui social il nome di "un’arma segreta" che starebbe avendo impatto positivo sulla principessa ... Da tgcom24.mediaset.it