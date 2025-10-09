Kate Middleton contro l’epidemia digitale | Così si spezzano le relazioni in famiglia

Catherine, Principessa del Galles, non usa mezzi termini: «Mentre i dispositivi digitali promettono di tenerci connessi, spesso fanno l’opposto». In un saggio pubblicato dal Royal Foundation Centre for Early Childhood, scritto in collaborazione con Robert Waldinger, docente della Harvard Medical School, la principessa avverte che la tecnologia, ormai onnipresente, sta creando un’“epidemia di disconnessione” che mina le fondamenta della vita familiare. Secondo Catherine, la presenza costante di smartphone, tablet e computer ha trasformato la quotidianità in una sequenza di distrazioni: «Siamo fisicamente presenti, ma mentalmente assenti, incapaci di interagire davvero con chi ci sta di fronte». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kate Middleton contro l’epidemia digitale: «Così si spezzano le relazioni in famiglia»

