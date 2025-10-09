Kate Hudson un abito da favola in seta ghiacciata | sensualità e raffinatezza sul red carpet

La luce dei flash rifletteva su ogni piega del suo abito, restituendo l’immagine di un’eleganza che non ha bisogno di effetti speciali. Kate Hudson è apparsa radiosa sul red carpet del Will Rogers Pioneer Dinner, la serata di gala che ogni anno celebra i protagonisti del cinema americano. Premiata come Pioneer of the Year, l’attrice ha incantato il pubblico con un look che univa il fascino d’altri tempi alla freschezza del presente. Al suo fianco, i genitori Goldie Hawn e Kurt Russell, orgogliosi e sorridenti, hanno trasformato l’evento in una festa di famiglia. L’abito “ghiacciato” di Kate Hudson. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Hudson, un abito da favola in seta “ghiacciata”: sensualità e raffinatezza sul red carpet

