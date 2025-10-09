Juventus triplo colpo in Serie A | il nuovo Ds inguaia Conte e Marotta

La Juve si muove sul mercato, presto arriverà il nuovo Direttore sportivo: tre profili per rinforzare la squadra di Tudor Avvio di stagione altalenante per la Juventus, che non trova la vittoria ormai dal 13 settembre nel Derby d’Italia vinto in modo rocambolesco contro l’ Inter. Comolli, Dg della Juve (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo le 3 vittorie consecutive in Serie A, nelle successive gare sono arrivati cinque pareggio consecutivi tra campionato e Champions League. L’ultimo nel big match contro il Milan all’Allianz Stadium, con Tudor salvato dagli errori di Pulisic e Leao. Ghigliottina della critica puntata contro l’allenatore bianconero, che comunque ha riscosso la fiducia della società. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

