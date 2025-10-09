Juventus Studium oggi primo appuntamento con Federica Brignone | tutti i dettagli dell’iniziativa

Juventus Studium, oggi è andato in scena il primo appuntamento con Federica Brignone, leggenda indiscussa dello sci alpino. Importante appuntamento quello di oggi in casa Juve. Di seguito il comunicato del club bianconero: Oggi, giovedì 9 ottobre 2025, è andato in scena il primo, significativo, appuntamento della stagione 20252026 di Juventus Studium, il percorso di formazione interna d’eccellenza che da più di cinque anni la Società dedica costantemente alle sue figure tecnico-sportive, con l’obiettivo di stimolare e approfondire una crescita continua in ogni ambito. Presso l’Allianz Training Center di Vinovo, l’incontro ha avuto come ospite speciale Federica Brignone, leggenda indiscussa dello sci alpino italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

