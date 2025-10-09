Juventus ritorno di fiamma per Molina | la Gazzetta rilancia ora la situazione con Simeone è cambiata

Alcune trattative nel calcio non finiscono: semplicemente si sospendono, in attesa del momento giusto. È il caso di Nahuel Molina e della Juventus, un corteggiamento mai interrotto che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare d’attualità nel prossimo mercato di gennaio. Dopo il “no” estivo del terzino argentino, la situazione è completamente cambiata. Allora, l’ex Udinese aveva scelto di restare all’ Atletico Madrid, convinto di poter consolidare la propria posizione sotto la guida di Diego Simeone e di affrontare una stagione da protagonista. Ma il tempo ha modificato gli equilibri. Le rotazioni dei colchoneros si sono fatte più rigide, Molina ha visto diminuire il proprio minutaggio e il suo status da titolare indiscusso è lentamente scivolato via. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

