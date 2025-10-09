Una trattativa difficile: a che punto è il rinnovo di Yildiz La trattativa per il rinnovo e l’adeguamento del contratto tra Kenan Yildiz e la Juve prosegue più lentamente del previsto. Esiste senza dubbio una volontà è reciproca ma manca ancora l’intesa sulle cifre del nuovo accordo. L’ottimismo da parte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, rinnovo a rilento per Yildiz