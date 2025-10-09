Juventus | Norton Cuffy nel mirino bianconero
Un occhio su Genova La Juventus sta tenendo d’occhio il Genoa per un giovane talento che potrebbe rinforzare la fascia destra. Brooke Norton-Cuffy, 22enne inglese arrivato in prestito dall’Arsenal nell’estate 2025, sta attirando le attenzioni dei bianconeri con le sue prestazioni in Serie A. Alto 1.80 m, destro naturale, Norton-Cuffy L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
