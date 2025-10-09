Juventus | Nicola Legrottaglie sul gioco di Tudor
Un approccio che costa caro Nicola Legrottaglie, ex difensore bianconero, ha analizzato su Radio Bianconera, durante L’Ora della Vecchia Signora, le difficoltà difensive della Juventus di Igor Tudor. Con 9 gol subiti in 6 gare di Serie A, la squadra mostra fragilità: “Tudor ha un’idea precisa di difesa, ma il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Vigilia di Juventus-Cagliari e Davide Nicola mette alle spalle la vittoria di Parma: ora c'è un'altra partita a cui pensare
#Buffon: "Con la #Juventus ho vinto 13 Scudetti, non 11. Ci sono pure quelli vinti sul campo e revocati. Italia? Serve attaccamento alla maglia. Ottimo impatto di #Gattuso. Al 90% andremo allo spareggio. Le ultime partite del girone dovranno prepararci per arri
Juventus| Legrottaglie salta la tournée negli Usa - Nell'allenamento di oggi il difensore ha riportato una forte contusione che lo costringerÃ a stare fermo per venti ...
Juventus:|Legrottaglie in dubbio per l'Europa League - Mancano due giorni all'esordio europeo bianconero contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers e in casa Juve c'è un po' di preoccupazione per le condizioni di Nicola Legrottaglie.