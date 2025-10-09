Juventus | Lucarelli analizza l’avvio bianconero

Ilprimatonazionale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parere equilibrato sull’avvio juventino Cristiano Lucarelli, ex calciatore, ha espresso un giudizio equilibrato sull’avvio della Juventus durante la presentazione del libro “Ci chiamavano sciacalli” di Carlo Pallavicino il 7 ottobre 2025. “Più o meno è lì dove ci si aspettava”, ha detto, notando che dopo 6 gare la squadra di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus lucarelli analizza l8217avvio bianconero

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Lucarelli analizza l’avvio bianconero

In questa notizia si parla di: juventus - lucarelli

Cerca Video su questo argomento: Juventus Lucarelli Analizza L8217avvio