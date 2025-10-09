Juventus la sosta per le nazionali miete le prime vittime | il grande ex non ci sarà
La sosta per le nazionali è solo agli inizi ma già c’è stata una prima vittima che vede interessata anche la Juventus. A campionati interrotti, durante le pause per gli impegni delle nazionali c’è un incubo che ricorre spesso per i tifosi: gli infortuni. Stop legati a stress fisici, ma anche mentali, che possono essere ricorrenti durante questa pausa di ottobre. Il motivo? Tante nazionali, soprattutto europee, si giocheranno una fetta importante della qualificazione ai Mondiali 2026. Sono esenti da questo discorso le nazionali sudamericane, che hanno concluso le qualificazioni a settembre. Undici mesi fa, proprio dal Sud America, arrivavano pessime notizie per la Juventus, la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita in allenamento con la Colombia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: juventus - sosta
Miretti Napoli senza sosta: possibile affare con la Juventus da… Il club bianconero punta a incassare questa cifra: i dettagli
O’Riley Juventus senza sosta: i bianconeri insistono per il centrocampista del Brighton, è il primo nome nella lista. Gli aggiornamenti
Douglas Luiz Nottingham Forest, inglesi al lavoro senza sosta con la Juventus. Bianconeri pronti a concedere un piccolo sconto: le cifre
La Juventus conta di recuperare Gleison Bremer al rientro dalla sosta: il difensore brasiliano vuole essere al top per il match di Como. - facebook.com Vai su Facebook
(Gds) "La Juventus ha deciso, basta turnover in avanti: dopo la sosta la punta di riferimento sarà David" ? https://ow.ly/hv2750X7xvg - X Vai su X
Juventus, in 13 convocati dalle Nazionali: l'elenco completo e i loro impegni - Sono 13, come si legge sul sito ufficiale della Juventus, i giocatori che nei prossimi giorni si uniranno al ritiro delle varie Nazionali per affrontare le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 ... Come scrive ilbianconero.com
Juventus-Milan: ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali, obiettivo chiaro, vincere - Milan: ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali, obiettivo chiaro, vincere La Juventus si prepara ad affrontare l'ultimo match prima della sosta per le Nazionali, un vero ... Si legge su tuttojuve.com