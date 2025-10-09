Juventus ennesimo attacco | Operazione Alberto Costa incomprensibile

Il giocatore passato al Porto un rimpianto per il club torinese, arrivano critiche a non finire Arrivato a gennaio alla Juventus, Alberto Costa si era rivelato un acquisto azzeccato. Ceduto, però, pochi mesi dopo, nell’operazione che ha portato allo scambio con Joao Mario con il Porto. Un affare che però viene messo adesso sotto accusa nell’ambiente bianconero. Sui social, si scatena la bufera. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) L’impatto di Costa con la maglia dei ‘Dragoes’ è stato di tutto rispetto, con ben 5 assist in 6 gare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, ennesimo attacco: “Operazione Alberto Costa incomprensibile”

In questa notizia si parla di: juventus - ennesimo

Marotta ricuce il rapporto e se lo porta all’Inter | Ennesimo smacco alla Juventus

Claudio Chiellini si fa sentire dopo Juventus Next Gen Ravenna: «Ennesimo episodio controverso! Vorremmo maggiore uniformità di giudizio dalla classe arbitrale»

Juventus Next Gen, rabbia per l’ennesimo episodio controverso: ma c’è una bellissima notizia per cui sorridere – VIDEO di Marco Baridon

Ennesimo disastro arbitrale contro la Juventus, sempre ad opera del recidivo Guida! - facebook.com Vai su Facebook

|| Ennesimo pareggio della #Juventus che impatta in casa contro il #Milan. #Juve #JuveMilan #JuventusMilan #SerieA #JuveFC #JuventusFC - X Vai su X

Juve, Kolo Muani ora è lontano: per l'attacco assalto a Openda. E oggi arriva Zhegrova - La Juventus chiude con il botto una sessione di mercato estiva finora poco movimentata con due rinforzi per l’attacco e una grande sorpresa: salvo altri ... Lo riporta gazzetta.it

Ultim’ora, Koopmeiners in una Big di Serie A: affare in prestito - Teun Koopmeiners potrebbe reinventarsi altrove a caccia di una rinascita che alla Juve tarda ad arrivare. Da diregiovani.it