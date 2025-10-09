Juventus arriva Ottolini | chi è il profilo scelto da Comolli

L’organico finalmente è completo Dopo ben cinque mesi dall’insediamento di Comolli, l’organigramma della Juventus può dirsi finalmente competato. Mancava giusto l’ultima casella del puzzle (quella del Direttore sportivo) per far sì che la recente rivoluzione societaria potesse dirsi finalmente completata. Dopo ore e ore di riunioni, conference call e riflessioni, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, arriva Ottolini: chi è il profilo scelto da Comolli

In questa notizia si parla di: juventus - arriva

Juventus, arriva la cessione: nuovi milioni in cassa

Osimhen Juventus, arriva un altro segnale che sa di partenza imminente: il suo nome non appare nella lista dei convocati per il ritiro del Napoli a Dimaro. Ultimissime

Juventus Under 17, Amir Baba Hay sarà un nuovo giocatore bianconero: chi è il talento che arriva dal Chisola, pronto a far divertire tutti

La sosta arriva al momento giusto #juventus Tudor potrebbe pensare al cambio modulo. Se mettesse Cambiaso mezzala ... TuttoJuve.com - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Inter, arriva la #Refcam: ecco di cosa si tratta - X Vai su X

Juventus, perché arriva Openda e non torna Kolo Muani - Dopo un inseguimento durato un'estate, la Juventus cambia obiettivo e, nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, molla Randal Kolo Muani e acquista Lois Openda. calciomercato.com scrive